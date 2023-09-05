Туреччина

Минулий сезон Баї провів у французькій Лізі 1 за Марсель.

Бешикташ на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Манчестер Юнайтед Еріком Баї.

Деталі угоди з 29-річним івуарійцем не розголошуються, але, за інформацією ЗМІ, угода розрахована на один рік. Сума трансферу невідома.

Контракт із "червоними дияволами" був розрахований до літа 2024 року.

Минулого сезону Баї виступав за Марсель на правах оренди. На його рахунку 23 матчі без результативних дій.