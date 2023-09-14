Італійський форвард може повернутися до свого колишнього клубу.
Маріо Балотеллі, Getty Images
14 вересня 2023, 22:55
Колишній нападник збірної Італії Маріо Балотеллі розірвав контракт із швейцарським Сьоном, повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.
За інформацією джерела, у послугах 32-річного італійця зацікавлений турецький клуб Адана Демірспор.
Нинішнього сезону Балоттелі не грав, але він перебрався до Сьону саме з Адани Демірспор влітку 2022 року за 2,62 мільйона євро. За цей час він провів 19 матчів та забив шість голів.
У складі турецького клубу Маріо відіграв 35 матчів, у яких забив 19 голів та віддав сім гольових передач.