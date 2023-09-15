Футзал

Першим суперником "синьо-жовтих" стане збірна Бельгії.

Сьогодні, 15 вересня, збірна України з футзалу розпочне свої виступи в еліт-раунді відбору ЧС-2024. Першим суперником буде збірна Бельгії.

У березні "синьо-жовті" посіли перше місце у групі відбірного раунду ЧС-2024 та пробилися до еліт-раунду кваліфікації. За результатами жеребкування Україна потрапила до групи В, де зіграє проти Бельгії, Польщі та Сербії.

Наставник збірної Олександр Косенко викликав у розташування команди 15 гравців, серед яких три дебютанти — Назар Швед, Євген Жук та Владислав Завертаний.

Склад збірної України з футзалу

Воротарі: Кирило Ципун (Пяст, Польща), Юрій Савенко (Ураган), Олександр Сухов (ХІТ).

Польові гравці: Олександр Педяш, Ігор Чернявський, Даниїл Абакшин, Андрій Мельник, Євгеній Жук (усі — ХІТ), Петро Шотурма, Ігор Корсун, Артем Фаренюк, Назар Швед (усі — Ураган), Михайло Зварич (Енергія), Ростислав Семенченко, Владислав Завертаний (обидва — Aurora-Clust).

Матч між збірними України та Бельгії відбудеться сьогодні у місті Русдал. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом. Поєдинок буде показано на сервісі MEGOGO.