Туреччина

Хорватський фахівець перебував у Туреччині зовсім з інших причин.

Колишній головний тренер Марселя Ігор Тудор не очолить Бешикташ. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, всупереч чуткам ЗМІ, керівництво "орлів" не вело жодних переговорів із 45-річним хорватом і навіть не розглядало цей варіант розвитку подій.

Також зазначається, що Тудор нещодавно перебував у Туреччині, але зовсім з інших причин.

Нагадаємо, на початку жовтня Бешикташ розлучився із Шенолом Гюнешом, а команду тимчасово очолив Бурак Їлмаз.

Останнім місцем роботи Тудора був Марсель, який він залишив у літнє міжсезоння.