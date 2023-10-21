Хорватський фахівець перебував у Туреччині зовсім з інших причин.
Ігор Тудор, Getty Images
21 жовтня 2023, 14:55
Колишній головний тренер Марселя Ігор Тудор не очолить Бешикташ. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.
За інформацією джерела, всупереч чуткам ЗМІ, керівництво "орлів" не вело жодних переговорів із 45-річним хорватом і навіть не розглядало цей варіант розвитку подій.
Також зазначається, що Тудор нещодавно перебував у Туреччині, але зовсім з інших причин.
Нагадаємо, на початку жовтня Бешикташ розлучився із Шенолом Гюнешом, а команду тимчасово очолив Бурак Їлмаз.
Останнім місцем роботи Тудора був Марсель, який він залишив у літнє міжсезоння.