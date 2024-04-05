Туреччина

"Канарки" можуть випустити на поле гравців молодіжної команди.

Фенербахче після останніх подій у чемпіонаті може бойкотувати майбутній матч Суперкубка Туреччини проти Галатарасая. Про це повідомляє Ajansspor.

За інформацією джерела, керівництво клубу задумало випустити на поле лише дев'ять гравців зі складу молодіжної команди U-19.

При цьому після стартового свистка, про що заявляє член ради директорів Ерол Білецика, троє з них покинуть поле, через що поєдинок буде перервано, а Фенербахче отримає технічну поразку.

Нагадаємо, ситуацію з Фенербахче було загострено після матчу чемпіонату Туреччини проти Трабзонспора (2:2), коли після фінального свистка вболівальники суперника вчинили бійку з гравцями "канарок" на полі.

Нещодавно клуб проводив внутрішні збори, на яких обговорювався можливий вихід Фенербахче з чемпіонату. Нині такий варіант було відкладено.

Після 31 туру Фенербахче набрав 82 очки і посідає друге місце після Галатасараю з відставанням у два бали.

Матч за Суперкубок Туреччини заплановано на 7 квітня.