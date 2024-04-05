"Канарки" можуть випустити на поле гравців молодіжної команди.
Getty Images
05 квітня 2024, 15:23
Фенербахче після останніх подій у чемпіонаті може бойкотувати майбутній матч Суперкубка Туреччини проти Галатарасая. Про це повідомляє Ajansspor.
За інформацією джерела, керівництво клубу задумало випустити на поле лише дев'ять гравців зі складу молодіжної команди U-19.
При цьому після стартового свистка, про що заявляє член ради директорів Ерол Білецика, троє з них покинуть поле, через що поєдинок буде перервано, а Фенербахче отримає технічну поразку.
Нагадаємо, ситуацію з Фенербахче було загострено після матчу чемпіонату Туреччини проти Трабзонспора (2:2), коли після фінального свистка вболівальники суперника вчинили бійку з гравцями "канарок" на полі.
Нещодавно клуб проводив внутрішні збори, на яких обговорювався можливий вихід Фенербахче з чемпіонату. Нині такий варіант було відкладено.
Після 31 туру Фенербахче набрав 82 очки і посідає друге місце після Галатасараю з відставанням у два бали.
Матч за Суперкубок Туреччини заплановано на 7 квітня.