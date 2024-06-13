Туреччина

Півзахисник залишить Лестер найближчим часом.

Нігерійський опорний півзахисник Вілфред Ндіді перейшов до складу англійського Лестера ще взимку 2017 року, і з тих пір устиг стати важливою складовою колективу "лис".

Однак після понад шести років виступів 27-річного виконавця в клубі сторони вирішили не продовжувати контракт, який має завершитись уже за кілька тижнів.

Після цього гравець стане вільним агентом, тому деякі клуби вже почали працювати над його можливим трансфером.

Із відомого на широкий загал, інтерес до гравця висловлював мадридський Атлетіко, хоча три та рік тому відповідно Ндіді цікавились навіть мадридський Реал та каталонська Барселона.

Проте зараз претенденти на нього менш статусні, і, зокрема, окрім "матрацників", інтерес виказав турецький Галатасарай.

"Леви" запропонували гравцю контракт до 2027 року із опцією продовження ще на один сезон.

У цьогорічній кампанії Ндіді відіграв 36 матчів (2355 хвилин), забивавши голи та віддававши гольові передачі по шість разів.