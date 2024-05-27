У клубі розглядають можливість трансферу півзахисника.
Вілфрід Ндіді, Getty Images
27 травня 2024, 19:35
Атлетіко цікавиться можливістю купити Вілфріда Ндіді — повідомляє журналіст Рубен Урія.
Також півзахисником цікавляться Манчестер Юнайтед та Ньюкасл. В команді не розглядають Вілфріда в якості основного гравця, лише в ротацію.
У складі Лестера Ндіді виступає з 2017 року. Його клуб виграв Чемпіоншип і побив досягнення Манчестер Сіті.
Цього сезону 27-річний гравець провів 36 матчів в усіх можливих турнірах, забив 6 голів і віддав 6 асистів.