Туреччина

Футболіст дістанеться туркам безкоштовно, незважаючи на контракт з Атлетіко.

Захисник мадридського Атлетіко Стефан Савич продовжить кар'єру у турецькій Суперлізі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 33-річного чорногорця зацікавлений Трабзонспор, який вже погодив контракт із футболістом до літа 2027 року.

Також зазначається, що Атлетіко готове відпустити Стефана у якості вільного агента, незважаючи на контракт до літа 2025 року.

Цього тижня Стефан має пройти медичне обстеження, після чого він поставить підпис під контрактом.

Минулого сезону Савич провів 33 матчі, в яких результативними діями не відзначався.

Раніше повідомлялося, що Трабзонспор був готовий підписати нападаючого Романа Яремчука, але українець відповів відмовою.