Туреччина

Роланд Шаллаї продовжить кар'єру у Туреччині.

Галатасарай на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з вінгером Фрайбурга Роландом Шаллаї.

Угода з 27-річним угорцем розрахована на чотири роки, а сума трансферу склала 6 мільйонів євро, які будуть виплачені німцям чотирма частинами, розділеними на чотири сезони.

У складі турецького клубу Роланд зароблятиме близько 2,5 млн євро за сезон.

Минулого сезону Шаллаї провів 37 матчів, у яких забив вісім голів та віддав чотири асисти.

Нагадаємо, Галатасарай є суперником київського Динамо за основним етапом Ліги Європи. Очна гра пройде 21 січня у Туреччині.