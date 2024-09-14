Роланд Шаллаї продовжить кар'єру у Туреччині.
Роланд Шаллаї, ФК Галатасарай
14 вересня 2024, 14:52
Галатасарай на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з вінгером Фрайбурга Роландом Шаллаї.
Угода з 27-річним угорцем розрахована на чотири роки, а сума трансферу склала 6 мільйонів євро, які будуть виплачені німцям чотирма частинами, розділеними на чотири сезони.
У складі турецького клубу Роланд зароблятиме близько 2,5 млн євро за сезон.
Минулого сезону Шаллаї провів 37 матчів, у яких забив вісім голів та віддав чотири асисти.
Нагадаємо, Галатасарай є суперником київського Динамо за основним етапом Ліги Європи. Очна гра пройде 21 січня у Туреччині.