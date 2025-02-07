62-річний португалець не включив до списку співвітчизника.
Жозе Моурінью, getty images
07 лютого 2025, 00:12
Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью назвав трійку найкращих футболістів за всю історію.
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Португальський фахівець, що примітно, не згадав Кріштіану Роналду, з яким працював у мадридському Реалі на початку минулого десятиліття.
"Три найкращі гравці в історії футболу? Пеле, Марадона і Мессі", — наводять іспанські ЗМІ слова 62-річного наставника.
Жозе Моурінью обійняв посаду керманича Фенербахче влітку минулого року.
Раніше він очолював італійську Рому, англійські Тоттенгем, Манчестер Юнайтед і Челсі, вже згаданий Реал, Інтер і Порту.