Туреччина

Орендна угода розрахована до літа 2025 року.

Лос-Анджелес на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з вінгером Фенербахче Ченгізом Юндером.

Орендна угода з 27-річним турком розрахована до 30 червня 2025 року.

Нагадаємо, Юндер виступав за "канарійок" з літа 2023 року, перейшовши з Марселя. Його контракт розрахований до літа 2027 року.

Нинішнього сезону Юндер провів дев'ять матчів без результативних дій.

Минулого сезону Лос-Анджелес пройшов до чвертьфіналу плей-оф американської ліги МЛС.