Орендна угода розрахована до літа 2025 року.
Ченгіз Юндер, ФК Лос-Анджелес
21 лютого 2025, 17:00
Лос-Анджелес на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з вінгером Фенербахче Ченгізом Юндером.
Орендна угода з 27-річним турком розрахована до 30 червня 2025 року.
Нагадаємо, Юндер виступав за "канарійок" з літа 2023 року, перейшовши з Марселя. Його контракт розрахований до літа 2027 року.
Нинішнього сезону Юндер провів дев'ять матчів без результативних дій.
Минулого сезону Лос-Анджелес пройшов до чвертьфіналу плей-оф американської ліги МЛС.