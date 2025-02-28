Німеччина

Німець сподівається продовжити співпрацю з мюнхенцями.

Атакувальний півзахисник Баварії Томас Мюллер розповів про переговори з клубом з приводу нового контракту.

"Ми ведемо переговори. Ми говоримо з клубом не тільки про спортивну перспективу, але й про фінансові умови нової угоди.

Мені все ще дуже весело грати у футбол, тож я хочу продовжувати свою кар'єру й не думаю про її завершення", — сказав Мюллер в інтерв'ю Der Spiegel.

Мюллер є вихованцем Баварії і провів за "червоних" уже 738 матчів у всіх турнірах, відзначившись 247 голами й 272 асистами. Із Томасом мюнхенці здобули 32 трофеї.