Туреччина

Українець може опинитися в Туреччині.

Стамбульський Галатасарай має намір оформити трансфер українського воротаря мадридського Реала Андрія Луніна. Про це повідомляє турецький портал Sporx.

За інформацією джерела, керівництво "левів" не планує продовжувати контракт з основним воротарем команди Фернандо Муслерою, термін трудової угоди якого спливає 30 червня 2025 року.

Зазначається, що основним кандидатом на заміну 38-річного уругвайця є голкіпер збірної України Андрій Лунін. Турецький гранд спробує переконати 26-річного футболіста перейти до клубу за рахунок стабільних виступів у Лізі чемпіонів.

Керівництво стамбульського клубу планує виділити значні кошти на здійснення трансферу Луніна. Найближчим часом представники Галатасараю повинні провести перемовини з офіційними особами Реала.

Цього сезону Андрій Лунін провів за Реал десять матчів, пропустив тринадцять м'ячів та чотири рази відіграв "на нуль".