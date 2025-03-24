Ліга націй

Український воротар поділився своїми думками після гри з Бельгією.

Воротар збірної України Андрій Лунін прокоментував поразку своєї команди у матчі-відповіді плей-оф Ліги націй проти Бельгії (0:3).

"Дуже прикро, бо, враховуючи результат першої гри, ми розраховували на прохід далі. Розуміли, що це буде дуже важко, зовсім інша гра, але, напевно, десь підсіли, не знаю. Відразу після матчу важко добре проаналізувати гру. Напевно, фізично десь підсіли, на якусь долю секунди не встигали. Вони так, мабуть, забили два м'ячі, на пів метра випередили наших захисників. Потрібно дивитися глобально, вперед. Дуже прикро. Хотіли здобути перемогу, порадувати наших людей. Десь трохи не вистачило.

Не сказав би, що хтось розклеївся. Мені так здалося, що після пропущених першого та другого голів, не скажу, що ми почали контролювати гру, але стали більш агресивними. Мабуть, це та сама історія, що і зі збірною Бельгії – вони програли першу гру, їм не було чого втрачати. До рахунку 2:0 вони були агресивними, бігли, нагнітали. Їм нічого було втрачати.

Бельгія — Україна. Наші оцінки

Коли ми програвали 0:2, можна сказати, що гра була рівною, нам вже не було чого втрачати. У нас почалися якісь моменти, мені здається, що у Віктора Циганкова був момент, Артем Довбик головою міг забивати. Потрібно якось проаналізувати, не потрібно доводити до того, щоб пропускати, а потім починати створювати небезпеку. Оборонялися досить непогано, організовано. Витримали 70 хвилин. Трохи десь не дотерпіли. Якщо використали б хоча б один свій момент, гра також змінилася.

Ми чудово всі розуміли, що ця друга гра буде кардинально відрізнятися від першого матчу. Це було зрозуміло, ми готувалися до цього. На жаль, зараз щось сказати... Вибачитися хочеться перед вболівальниками, у нас була підтримка, багато людей. Було дуже приємно. Я думаю, всі бачили, що хлопці віддали усі сили, ніхто не прибирав ноги, всі бігли, захищалися, намагалися вибігати у контратаки.

Хлопці звісно засмучені. У роздягальні я не був, бо проходив допінг-тест. Висновки ми, звісно, будемо робити, аналізувати наступного разу, як будемо збиратися. Ми розуміємо, що наша мета – це вихід на чемпіонат світу. Ці ігри були дуже важливі, інформативні, бо ми виграли та програли.

Певні висновки були та будуть зроблені після переможного матчу, будуть зроблені висновки та проаналізуємо другу гру. Це топовий суперник, топова збірна, гарні гравці, грати проти таких команд хочеться, ми того прагнули. Ці ігри 100% інформативні, будемо намагатися вигравати більше таких ігор", — сказав Лунін в ефірі MEGOGO.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Бельгія — Україна.