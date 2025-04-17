Україна

Португальський захисник поділився думками про матч проти "гірників".

Захисник Кривбасу Рафаель Бандейра прокоментував поразку своєї команди у перенесеному матчі УПЛ проти донецького Шахтаря (1:2).

"Це був складний матч, адже він тривав лише 40 хвилин. Перші пʼять хвилин були особливо напруженими для нас. На жаль, ми пропустили гол, і тільки після цього відзначились у воротах суперника. Але часу зробити більше вже забракло.

Для мене і команди психологічно було важко налаштуватися, адже для нас краще грати повноцінний матч. Проте, на жаль, ми розуміємо, що такі зараз реалії. Тому ми повинні мати терпіння і повагу.

В принципі ми реалізували все, що готували на тренуваннях. Авжеж, цей гол у наші ворота трішки нас збив, але ми намагалися зібратися і, в цілому, добре зіграли. Навіть мали можливість забити двічі, але не пощастило.

Момент з пенальті Ілича? Дуже прикро, що так сталось. Адже його гол не зарахували через подвійний дотик — вдача була не на його боці. Проте Єгор Твердохліб забив чудовий гол — Іван Дібанго віддав класний асист і Єгор зміг точно пробити, адже він чудовий нападник", — наводить слова Бандейри прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кривбас — Шахтар.