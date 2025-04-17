Україна

Хавбек криворізької команди поділився своїми думками після гри з "гірниками".

Півзахисник Кривбасу Єгор Твердохліб прокоментував поразку своєї команди у перенесеному матчі УПЛ проти донецького Шахтаря (1:2).

"Не можу сказати, що налаштовуватися в ці дні було важко психологічно, бо ми не думали 228 днів саме про цю гру. Ми налаштовуємося на кожну гру, і, на жаль, коли перебивають ці тривоги перед матчем, то неважливо, скільки днів ми не грали, але це все одно складно психологічно. Але ми до цього готові, як то кажуть.

Дуже задоволений тим, що я зміг відзначитися. Була подача з лівого флангу, і я, як зазвичай, закриваю дальню штангу. Тому і в цьому моменті так вийшло, що пішла передача, чекав уже м'яч на дальній штанзі – так і вийшло. Вдарив головою по воротах і забив гол.

Ми з самого початку налаштовувалися на високий пресинг, пресингувати майже всі 40 хвилин, адже в нас було всього 40 хвилин гри. Тому ми налаштовувалися провести їх на максимально високих швидкостях, підняти високий темп гри – думаю, нам це вдалося.

Дуже прикро, що ми пропустили цей швидкий гол у контратаці саме через те, що ми були дуже високо, отримали в свої ворота швидку атаку та пропустили м’яч. Напевно, це не вдалося, і не хотілося б, щоб це було. Але потім, в принципі, добре грали до кінця гри, наприкінці гри забили гол, і якби ще перед цим забили 11-метровий удар, то, думаю, що могли б розраховувати більше, ніж на 1:2", — наводить слова Твердохліба прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кривбас — Шахтар.