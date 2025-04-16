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Наставник "гірників" поділився своїми думками після гри із криворізьким клубом.

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич прокоментував перемогу своєї команди у перенесеному матчі УПЛ проти Кривбасу (2:1).

"Сьогодні була специфічна гра за специфічних обставин. У таких матчах усе зводиться до результату. Ми приїхали за результатом – і ми його здобули. І, я вважаю, ми заслужили цей результат. Хоча останні кілька хвилин були непростими – але це нормально.

Думаю, гра була цікавою для глядачів. Ми добре почали – до першої паузи ми повністю контролювали гру, забили гарний гол, домінували. Це був хороший відрізок з нашого боку. Після паузи суперник почав грати я б не сказав, що в більш атакувальному стилі, але почав робити більше довгих передач, навісів з флангів — у цьому вони дуже сильні. Це дуже хороший суперник.

У матчі був дуже важливий момент, коли ми могли зробити рахунок 3:0. Я вже подивився повтор – це мав бути гол, суддя припустився помилки. Я подякував йому після гри, але тепер, коли я переглянув епізод, можу сказати, що це було дуже погане рішення з його боку. І воно могло бути вирішальним в матчі.

Якби рахунок став 3:0 – гра закінчилася б, суперник уже не повірив би в камбек. А коли гол не зараховують – ситуація змінюється. Я вам розповім, що мав зробити арбітр: потрібно було зараховувати гол, а якщо є сумніви – ВАР усе перевірить і скаже, чи було порушення. Це неймовірно. І коли я бачу цей момент знову – мене це справді дратує. Дуже дратує. Це неправильно. Хоча я вважаю, що загалом це хороший суддя, але ці два рішення… І все могло бути ще гірше для нас.

Потім у наші ворота призначають пенальті. Я бачив, як Бондар використовував обидві руки, але такі пенальті можна давати 15 разів за матч. Занадто легко і занадто швидко він вказав на позначку. Я сам грав у футбол на певному рівні і треную команди вже дуже давно. Це було дуже погане рішення. Я з ним про це поговорю. Так не можна поводитися ні з моєю командою, ні з будь-якою іншою", — сказав Пушич на післяматчевій прес-конференції.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кривбас — Шахтар.