Туреччина

Нападник Наполі, який нині виступає за Галатасарай, може перебратися до чемпіонату Саудівської Аравії за €75 мільйонів.

Саудівський Аль-Хіляль розпочав переговори щодо можливого трансферу нападника Наполі Віктора Осімгена, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра. Деталі перемовин наразі залишаються невідомими.

Нігерійський форвард виступає за стамбульський Галатасарай на правах оренди, але його контракт із Наполі діє до 30 червня 2026 року. Осімген перейшов до італійського клубу у вересні 2020 року з французького Лілля.

Цього сезону нігерієць провів 36 матчів у складі турецького клубу у всіх турнірах, забивши 31 гол і віддавши сім результативних передач. У контракті Осімхена прописана сума відступних у розмірі €75 мільйонів.

Цього сезону Віктор Осімген відіграв за Галатасарай 35 матчів, забив 30 голів та віддав 7 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Осімген погодив контракт з Манчестер Юнайтед.