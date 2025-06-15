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Голкіпер Інтера поділився своїми думками після гри з Аль-Ахлі.

Воротар Інтер Маямі Оскар Устарі прокоментував нічийний результат проти Аль-Ахлі (0:0) у стартовому турі групового етапу Клубного чемпіонату світу.

"Нам потрібно постійно вдосконалюватись як команді. Ми дуже молода команда, і деякі люди цього не бачать, але Інтер вже увійшов до історії. Клуб розвивається лише кілька років, і сьогодні ми граємо на клубному чемпіонаті світу, тому ми маємо це цінувати.

Ми закінчуємо матч із почуттям, що могли забити, і я думаю, що ми були кращими за Аль-Ахлі.

Майбутній суперник — Порту буде зовсім іншим, тому нам потрібно відпочити і зосередитися", — наводить слова Устарі ESPN.

Свій наступний матч Інтер проведе проти Порту. Гра відбудеться 19 червня.