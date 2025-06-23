Туреччина

Колишній нападник Наполі та Галатасарая готується до прощального матчу й завершує яскраву кар'єру в 38 років.

Один із найяскравіших представників бельгійського футболу Дріс Мертенс оголосив про завершення професійної кар'єри. 38-річний гравець планує ще раз вийти на поле у прощальному матчі свого давнього товариша по команді Марека Гамшика, після чого остаточно попрощається з великим футболом.

Останні три сезони досвідчений форвард провів у турецькому чемпіонаті, де захищав кольори Галатасарая. До переїзду в Туреччину Мертенс виступав за Утрехт, ПСВ, а також провів дев'ять незабутніх сезонів в італійському Наполі, де став справжньою легендою клубу.

У складі неаполітанців бельгієць здобув два Кубки Італії та Суперкубок країни, ставши одним із найрезультативніших гравців в історії клубу. За збірну Бельгії Мертенс провів 109 матчів та забив 21 гол.

Раніше Вела оголосив про завершення кар'єри у 36 років.