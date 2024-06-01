Туреччина

37-річний бельгієць перейшов до Галатасарая влітку 2022 року.

Нападник Галатасарая Дріс Мертенс продовжить контракт із турецьким клубом. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Угода з 37-річним бельгійцем буде розрахована на один сезон — до літа 2025 року, після чого Дріс завершить кар'єру.

Нагадаємо, Мертенс перейшов до Галатасарая влітку 2022 року, після дев'яти років у Наполі.

Минулого сезону Дріс провів 51 матч, у яких забив 12 м'ячів та віддав 19 гольових передач.

За підсумками сезону Галатасарай став чемпіоном турецької Суперліги, випередивши Фенербахче, який може очолити Жозе Моурінью, на три очки.