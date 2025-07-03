Туреччина

Бешикташ не просто орендує форварда — він розглядає Абрагама як лідера атаки на майбутні сезони.

Обидва клуби підтвердили угоду, за якою Абрагам приєднається до Бешикташа на правах оренди.

Бешикташ опублікував повну фінансову структуру трансферу:

Рома отримає 2 мільйони євро за послуги оренди Абрагама на сезон-2025/26. У випадку, якщо буде активовано пункт про повноцінний викуп, вони отримають ще 13 мільйонів євро, які будуть виплачуватися частинами до 2030 року.

Тим часом Абрагам отримуватиме річну зарплату в розмірі 6 мільйонів євро у сезоні 2025/26, 6,5 мільйонів євро у сезоні 2026/27 та 7 мільйонів євро з літа 2027 року до літа 2029 року.

Англієць за період перебування у складі Роми забив 37 голів у 120 матчах.

Минулий сезон Абрагам провів на правах оренди в Мілані, де відзначився 10 голами та 7 асистами в 45 матчах. "Россонері" відмовилися викупляти 27-річного англійця.

Нагадаємо, у Ромі Теммі Абрагам був конкурентом українського нападника Артема Довбика.