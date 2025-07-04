Швейцарець може переїхати до Стамбулу.
Ноа Окафор, getty images
04 липня 2025, 21:26
Турецькі гранди Фенербахче та Бешикташ мають намір отримати в своє розпорядження вінгера італійського Мілана Ноа Окафора. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, обидва стамбульські клуби вже повідомили керівництво "россонері", що вони готові взяти 25-річного швейцарця в оренду. Втім Мілан відхилив варіант із орендою, і наполягає тільки на повноцінному трансфері.
Зазначається, що переговори між всіма зацікавленими сторонами продовжуються.
Чинна трудова угода гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 13 млн. євро.
Минулого сезону Ноа Окафор відіграв за Мілан та Наполі (піврічна оренда) загалом 21 матч, забив один гол та віддав дві результативні передачі.