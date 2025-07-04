Туреччина

Швейцарець може переїхати до Стамбулу.

Турецькі гранди Фенербахче та Бешикташ мають намір отримати в своє розпорядження вінгера італійського Мілана Ноа Окафора. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, обидва стамбульські клуби вже повідомили керівництво "россонері", що вони готові взяти 25-річного швейцарця в оренду. Втім Мілан відхилив варіант із орендою, і наполягає тільки на повноцінному трансфері.

Зазначається, що переговори між всіма зацікавленими сторонами продовжуються.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 13 млн. євро.

Минулого сезону Ноа Окафор відіграв за Мілан та Наполі (піврічна оренда) загалом 21 матч, забив один гол та віддав дві результативні передачі.