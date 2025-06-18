Поєдинки другого раунду кваліфікації Ліги Європи відбудуться 24 та 31 липня.
Гравці Шахтаря, ФК Шахтар
18 червня 2025, 14:16
Сьогодні, 18 червня, у Швейцарії пройшло жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги Європи, у якому може взяти участь донецький Шахтар.
За результатами жеребкування команда Арди Турана зіграє проти
Результати жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги Європи:
Група 1
Лугано (Швейцарія) - переможець пари 3: Пакш (Угорщина) — ЧФР (Румунія)
Переможець пари 5: Сабах (Азербайджан) — Целє (Словенія) - переможець пари 2: АЕК Ларнака (Кіпр) — Партизан (Сербія)
Переможець пари 4: Левські Софія (Болгарія) — Хапоель Беер-Шева (Ізраїль) - Брага (Португалія)
Банік Острава (Чехія) - переможець пари 1: Легія (Польща) — Актобе (Казахстан)
Група 2
Андерлехт (Бельгія) - переможець пари 8: Спартак Трнава (Словаччина) — Геккен (Швеція)
Переможець пари 7: Шериф (Молдова) — Пріштіна (Косово) - Утрехт (Нідерланди)
Мідтьюлланн (Данія) - Гіберніан (Шотландія)
Бешикташ (Туреччина) — переможець пари 6: Шахтар (Україна) — Ільвес (Фінляндія)
Поєдинки другого раунду кваліфікації Ліги Європи відбудуться 24 та 31 липня.
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