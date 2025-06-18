Ліга Європи

Поєдинки другого раунду кваліфікації Ліги Європи відбудуться 24 та 31 липня.

Сьогодні, 18 червня, у Швейцарії пройшло жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги Європи, у якому може взяти участь донецький Шахтар.

За результатами жеребкування команда Арди Турана зіграє проти

Результати жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги Європи:

Група 1

Лугано (Швейцарія) - переможець пари 3: Пакш (Угорщина) — ЧФР (Румунія)

Переможець пари 5: Сабах (Азербайджан) — Целє (Словенія) - переможець пари 2: АЕК Ларнака (Кіпр) — Партизан (Сербія)

Переможець пари 4: Левські Софія (Болгарія) — Хапоель Беер-Шева (Ізраїль) - Брага (Португалія)

Банік Острава (Чехія) - переможець пари 1: Легія (Польща) — Актобе (Казахстан)

Група 2

Андерлехт (Бельгія) - переможець пари 8: Спартак Трнава (Словаччина) — Геккен (Швеція)

Переможець пари 7: Шериф (Молдова) — Пріштіна (Косово) - Утрехт (Нідерланди)

Мідтьюлланн (Данія) - Гіберніан (Шотландія)

Бешикташ (Туреччина) — переможець пари 6: Шахтар (Україна) — Ільвес (Фінляндія)

Поєдинки другого раунду кваліфікації Ліги Європи відбудуться 24 та 31 липня.

Раніше став відомим суперник київського Динамо у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.