Туреччина

Новачок "канарок" не з того розпочав в команді "Особливого".

Новачок стамбульського Фенербахче Джон Дуран не з'явився на перше загальнокомандне тренування "канарок". Реакція головного тренера турецького гранда Жозе Моурінью не заставила на себе довго чекати.

"Це неповага. Є чіткі правила, і ті, хто їх не дотримується, зіткнуться з наслідками. Ми поговоримо з ним, якщо, звісно, він з'явиться", — наводить слова Моурінью іспанська Marca.

Зазначимо, що 21-річний колумбієць перебрався до Фенербахче з Ан-Насра на правах орендної угоди. В січні, за Дурана саудівський клуб заплатив Астон Віллі 77 млн. євро.

Минулого сезону Джон Дуран відіграв за Ан-Наср 18 матчів та забив 12 голів.

Раніше повідомлялося, що Фенербахче придбав захисника Гента, який ледь не перебрався до Мілана.