Туреччина

Англієць вирішив перейти в команду Моурінью.

Новоспечений лівий латераль Фенербахче Арчі Браун в останню мить відмовився від переходу в італійський Мілан після розмови з президентом стамбульського клубу Алі Кочем.

"Угода з Міланом була практично завершена. Я був готовий до переходу. Але потім вночі мені зателефонував президент Фенербахче. Це все змінило. Його пристрасть, його бачення. Завдяки всьому цьому вибір став очевидним. Я зрозумів, що повинен перейти у Фенербахче", — наводить слова 23-річного англійця Фабріціо Романо.

Зазначимо, що контракт із 23-річним захисником розраховано за схемою "3+1". За інформацією журналіста Ніколо Скіри, Фенербахче виклав бельгійському Генту за гравця 8,5 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Фенербахче хоче підписати Зінченка.