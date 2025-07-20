Туреччина

Бразилець може вирушити до Туреччини.

Захисник Мілана Емерсон Роял може продовжити свою кар'єру у турецькій Суперлізі. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 26-річного бразильця зацікавлений Бешикташ, який вже зробив запит щодо можливого трансферу.

Емерсон виступає за "россонері" з літа 2024 року після переходу з Тоттенгема. На його рахунку 26 матчів.

Нагадаємо, Бешикташ – майбутній суперник Шахтаря у другому раунді кваліфікації Ліги Європи. Перша гра відбудеться вже 24 липня.