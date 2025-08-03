Туреччина

Моурінью хоче бачити австрійця в Стамбулі, але сам захисник не планує залишати Мадрид цього літа.

Фенербахче звернувся до мадридського Реала з офіційною пропозицією щодо трансферу австрійського захисника Давіда Алаби.

Як повідомляє A Spor, ініціатива запросити 33-річного футболіста належить головному тренеру турецького клубу Жозе Моурінью, який бачить у ньому досвідченого підсилення для захисної лінії.

Втім, сам Алаба не планує змінювати клубну прописку найближчим часом. Захисник хоче залишитися в Реалі щонайменше до завершення свого чинного контракту, який діє до 30 червня 2026 року.

Раніше з’являлася інформація про те, що Реал може достроково розірвати угоду з Алабою через його регулярні проблеми зі здоров’ям. Більшу частину минулого сезону австрієць пропустив через травми, що поставило під сумнів його подальшу роль у команді. Ситуація навколо гравця залишається відкритою.