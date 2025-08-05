Туреччина

Після невдалого запиту щодо Доннарумми турецький клуб зосередився на трансфері воротаря збірної Росії.

Галатасарай розпочав переговори з Парі Сен-Жермен щодо трансферу російського голкіпера Матвєя Сафонова.

Як повідомив турецький журналіст Сулейман Родоп, стамбульський клуб спочатку розглядав варіант із Джанлуїджі Доннаруммою, однак після попередніх контактів вирішив змінити вектор і звернувся до ПСЖ з приводу Сафонова.

Матвій Сафонов нещодавно приєднався до французького клубу з Краснодару, однак конкуренція за місце у воротах змушує ПСЖ розглядати варіанти для оренди або продажу гравця.

Галатасарай шукає надійного голкіпера перед стартом нового сезону, і 25-річний воротар збірної Росії наразі став головною ціллю керівництва клубу.