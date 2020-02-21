Лига Европы

Защитник дончан подвел итог матчу против португальцев.

Защитник Шахтера Николай Матвиенко высказал свое мнение о первом матче 1/16 Лиги Европы, в котором его команда обыграла Бенфику (2:1).

"Как для первого официального матча в году это была неплохая игра. Если брать во внимание сам рисунок, то могли выигрывать с большим счетом, но пропустили нелепый гол. Победа — это всегда победа. У нас была задача не пропустить сегодня. Ничего, придется забивать Бенфике на выезде", — цитирует Матвиенко официальный сайт УЕФА.

Ранее спорные эпизоды с участием VAR прокомментировал хавбек "горняков" Тарас Степаненко.

Также свою оценку прошедшему удачному поединку дал главный тренер дончан Луиш Каштру.