Лига Европы

Главный тренер "горняков" высказался о победе в матче Лиги Европы против Бенфики.

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий Шахтер одержал домашнюю победу над Бенфикой со счетом 2:1.

Главный тренер "оранжево-черных" Луиш Каштру прокомментировал результат встречи, а также высказался об эпизоде с незасчитанным голом своей команды в первом тайме.

"После зимней паузы, которая имеет место у нас, всегда не знаешь точно, чего ожидать. Вроде бы стратегию ты отработал, товарищеские матчи провел, но… Не стоит забывать, что Бенфика была очень сильна. Они в игровом тонусе в своем чемпионате. У них были матчи с Порту, с Брагой, у нас – контрольные поединки".

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"Тем не менее игра сегодня была достаточно сбалансированной, и на стадионе это прекрасно чувствовалось. Мы очень хорошо провели матч, доминировали на поле, держали мяч, и не просто ради владения, а с тем чтобы постоянно проходить в правильные зоны и создавать опасные моменты. С другой стороны, была сильная Бенфика, всегда показывающая достойную игру. Как я уже говорил ранее, это команды уровня Лиги чемпионов".

"Также не стоит забывать, что забитый нами мяч был аннулирован. VAR не очень любит нас: такая же история была с Аталантой, где наш гол не был засчитан. Снова было несколько непонятных моментов, но ничего страшного, в любом случае с этим нужно жить. Сегодня – 3:0 для VAR", — приводит слова Луиша Каштру официальный сайт Шахтера.

Ответный матч Бенфика – Шахтер состоится 27 февраля в Лиссабоне, а перед этим "горняки" сыграют в рамках чемпионата Украины с Десной 23 февраля.

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