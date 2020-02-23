Лига Европы

Идея провести ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между Интером и Лудогорцем в Милане без зрителей не нашла поддержки.

Руководство Европейского футбольного союза склоняется к тому, чтобы из-за угрозы заражения коронавирусом провести матч между Интером и Лудогорцем на нейтральном поле — сообщает агентство ANSA со ссылкой на свои источники в УЕФА.

Из-за эпидемии, вспыхнувшей в Италии, было решено перенести матчи, которые должны были пройти на севере страны, в том числе и четыре поединка Серии А: Интер — Сампдория, Аталанта — Сассуоло, Верона — Кальяри и Торино — Парма.

В настоящее время представители УЕФА находятся в постоянном контакте с гражданскими и футбольными властями Италии и в понедельник, 24 февраля, должны принять решение о том, когда и где пройдет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. Если верить ANSA, вариант провести матч без зрителей уже исключили.

Ранее Лудогорец, опасаясь за здоровье команды и болельщиков, направил официальный запрос в УЕФА по поводу предстоящего поединка.

Матч Интер — Лудогорец изначально запланирован на четверг, 27 февраля, на Джузеппе Меацца в Милане.

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