Лига Европы

Кирилл Круторогов — о принципах игры, козырях и слабостях соперника Шахтера в Лиге Европы.

Бенфика преодолена. Шахтер продолжает набирать форму, а Луиш Каштру готовит команду по микроциклам, активно используя ротацию, учитывая плотность календаря, что позволяет большинству игроков, а не только обойме из 14-15 человек, получать нагрузку практически равномерно. Для развития команды и футболистов это идеальный вариант, чем если бы участие в Лиге Европы прекратилось и остались бы матчи в режиме "раз в неделю". Тогда явно больше играла бы основа, к слову, не слишком мотивированная из-за преимущества в чемпионате, а кто-то остался бы при минимуме игровой практики. Нынешний опыт крайне важен для молодых "горняков", которые заметно растут прямо сейчас. Поэтому важно пройти и следующего соперника – немецкий Вольфсбург.

Германия всегда ассоциируется с машинами, будь то автомобили или чьи-либо действия, доведенные до автоматизма. Германия всегда ассоциируется с порядком, организованностью и дисциплиной. Кто-то назовет это стереотипами, но ведь так есть в действительности. И, в частности, это сполна отображается на немецком футболе и, соответственно, на немецких командах. В большей или меньшей степени.

Да, Вольфсбург точно не гранд по меркам Бундеслиги, а стабильный середняк, который, априори не может быть в числе кандидатов на вылет. Но Айнтрахт год назад уже показал уровень середняка чемпионата Германии. Правда, их отличие от "волков" в том, что франкфуртцы тогда были на ходу, выиграли Кубок, претендовали на Лигу чемпионов, в общем, переживали ощутимый подъем, за которым, к слову, последовал спад, а нынешний Вольфсбург все же весьма скромен в плане своих претензий. В прошлом сезоне они до конца имели шансы на Лигу чемпионов, но кроме них были более реальные претенденты. В этом шансов на путевку в ЛЧ они уже не имеют, да и зацепиться за Лигу Европы будет непросто. Таков их нынешний уровень в проекции на восемнадцать команд Бундеслиги.

Австрийский тренер Оливер Гласнер возглавляет Вольфсбург с лета. Да, на родине он сделал, казалось бы, невозможное – привел провинциальный ЛАСК к серебряным медалям местной лиги, впервые за 57 лет. На уровне топ-чемпионата он работает первый сезон. Также его еврокубковый опыт ограничен нынешним розыгрышем Лиги Европы. Он – адепт тактической схемы 3-4-3/3-4-2-1 (5-4-1 при необходимости действовать от обороны), которую использовал в двух последних сезонах в ЛАСКе и на которую решил перестроить Вольфсбург, едва приехал в город в Германию. Притом, что много лет подряд, кто бы их не тренировал, "зеленая" команда играла либо 4-2-3-1, либо 4-1-4-1 и 4-3-3. Важно отметить, что Гласнер решил ломать наработанное и заниматься перестройкой игры, несмотря на то, что абсолютное большинство игроков осталось прежних, по-немецки привыкших, закоренелых на совершенно другом построении и, соответственно, стиле. Эдакий Конте прихода в "Челси". Но без соответствующих итогов.

Первые пять месяцев со старта сезона Вольфсбург играл 3-4-3. Однако результаты были только относительно неплохими – ни одного поражения в девяти турах Бундеслиги, но при этом шесть ничьих. А в последующих пяти матчах чемпионата "волки" проиграли четыре раза, из-за чего Гласнеру пришлось отказываться от навязывания своего "я" команде и уже самому подстраиваться под нее. Перешел на 4-1-4-1 (при атаках – 4-3-3), причем, как на внутренней арене, так и в Лиге Европы.

В феврале австриец решил играть с двумя нападающими в вариациях 4-4-2 и 4-4-1-1 (к слову, не имея двух качественных ЦФ). Для сдерживания соперника и более осторожного футбола со ставкой на контратаки использовал 4-2-3-1 (в ответном матче с Мальме) и 4-3-2-1. Из описанного в последнем абзаце вывод прост – Вольфсбург очень вариативная команда с тактической точки зрения. Предугадать, какая схема (схемы?) будет избрана на матчи с Шахтером не просто. НО нельзя утверждать, что они уж очень гибки в этом плане и оттого сильны. Это перебирание схемами со стороны тренера, скорее, от его неопределенности. Результаты "волков" ведь очень нестабильны, что свидетельствует о нестабильности команды.

Средний показатель владения мячом Вольфсбурга по текущему сезону – 51,48%. При этом, не стоит думать, что "волки" уж очень любят и умеют действовать первым номером. Да, в поединках с номинально более слабыми оппонентами они пытаются контролировать игру, лишая мяча соперника. Но придержать его могут на своей половине поля, а перейдя среднюю линию или вернув владение при контрпрессинге на чужой половине, думают о продвижении, а не об удержании и сбивании темпа, не рискуя потерять на ровном месте и нарваться на контратаку.

Когда же встречаются с командами, которые стремятся владеть инициативой, то "зеленые" уступают в этом компоненте. Либо же намеренно отдают мяч и делают ставку на организованные контратаки. Как, в частности, было в ответной игре с Мальме (имея скользкое преимущество в счете после первого матча и, учитывая необходимость шведов атаковать, немцы разбили их 3:0).

В среднем команда Гласнера выполняет по 434 паса за игру (80,7% точных). (У Шахтера – 672 пасов с точностью 90,1%). Важно, что лишь 14% передач немцы делают назад, а 34% вперед и 38% поперек. Имеют хороший показатель точности передач с продвижением – 74%. Не стесняются использовать лонгболлы – 52 за игру (55,6% точных). Что не удивительно, учитывая антропометрию их основного форварда и главной надежды в атаке Ваута Вегхорста (197 см.).

Если говорить об обострениях со стороны Вольфсбурга, в среднем за игру они проводят по 31 позиционной атаке, но только 20,3% из них материализуются в удары. Контратаки чаще удается доводить до логического завершения – 30,6%, но они случаются крайне редко (3,27 за игру). В среднем "волки" забивают в Бундеслиге – 1,41 гол за игру. При xG – 1,46, а пропускают по 1,25 при xG соперников в матчах с ними в 1,16. Грубо говоря, "все свое" Вольфсбург забивает, но "все свое" и пропускает. Не больше и не меньше.

Крайне сомнительно, что против Шахтера Оливер Гласнер выберет с первых минут атакующую схему и соответствующий настрой. Вероятнее всего, стоит ждать в центре поля трех игроков с акцентом на разрушение, баланс и осторожность. Если капитан и классический опорник Жозуа Гилавоги успеет восстановиться, сыграет он, Максимиллиан Арнольд и Ксавьер Шлагер. Если нет, то вместо него выйдет Герхардт. Это может быть как построение 4-2-3-1, так и 4-3-2-1 или же 4-1-4-1 (во всех вариантах – без ярковыраженного атакующего центрхава), но точно не 4-4-2, которая лишит одного игрока в центре поля и не добавит особой остроты, учитывая отсутствие второго, помимо Вегхорста, толкового центрфорварда.

Переход из обороны в атаку Вольфсбург организовывает, преимущественно, широко и не слишком быстро (точно не одно в касание).

Разыгрывает мяч в средний пас вперед низом или лонгболл по воздуху в борьбу либо в свободную зону. То есть нельзя сказать, что они очень аккуратны с мячом в этой переходной фазе. Часто теряют в простых ситуациях, но сразу включаются в прессинг. Даже на чужой половине поля, из-за чего иногда возникают разрывы между линиями. Если сопернику удается быстро преодолеть этот прессинг, но они теряют мяч на половине поля "волков", у команды Гласнера возникает проблема быстрого перехода в контратаку.

На скриншоте ниже мы видим семерых игроков Вольфсбурга, остающихся под прессингом соперника. Остальные партнеры находятся вне кадра, на чужой половине. Вариантов остается два – попытка выхода в контратаку через лонгболл в борьбу или сбивание темпа через контроль в глубине в ожидании отхода соперника. В тот момент началось перекатывание в линии обороны.

Стоит отметить, что центральные защитники Брукс и Кнохе осуществляют важную, чуть ли не главную роль в переходе команды из обороны в атаку. Фактически они руководят этим процессом. Они могут выводить мяч самостоятельно на чужую половину, выполнять диагонали на фланговых хавов или высокие вертикальные передачи для борьбы в центре, могут отдавать на ход крайним защитникам. И крайне редко отыгрывают в короткий пас на опорников/центрхавов, делегируя им роль переходников.

Тут же добавим, что под интенсивным высоким прессингом и решительным активным отбором 1-в-1 коленки защитников могут и задрожать, что приводит к потере в непосредственной близости от своих ворот и, соответственно, спонтанному голевому моменту.

Фланговые защитники – сейчас это Пауло Отавио (слева) и Мбабу (справа) ввиду отсутствия из-за травм основных Руссельона (восстановился после травмы из-за которой пропустил три матча, но не совсем понятно, готов ли на 90 минут игры с Шахтером) и Виллиама (выбыл до конца сезона) соответственно – также активно работают над продвижение мяча и стабильно "пашут" по своим бровкам, пытаясь успеть и в обороне, и в переходе, и непосредственно в атаке (иногда даже именно они завершают атаки ударами после подключений). Стоит уточнить, что Мбабу также недавно повредился, пропустил матч с Лейпцигом, вероятнее всего, не сыграет дома с чемпионами Украины и, быть может, с Аугсбургом. К поединку в Харькове должен вернуться.

С другой стороны, требуемый огромный объем выполняемой работы латералей регулярно приводит к тому, что кто-то из них не успевает вернуться в оборону при контратаках соперника, перегруппировка защитной линии срабатывает, но не всегда успешно. В моментах со скриншотов ниже Хоффенхайм забил гол, воспользовавшись возникшей позиционной неразберихой защиты. А Вердер – отсутствием перегруппировки, просто пройдя через оголенную из-за опоздания правого защитника зону.

С флангов обычно "волки" и пытаются совершить последнюю передачу и обострить. Это могут быть и кроссы от латералей, и подачи с полуфлангов от вингеров, и хлесткие прострелы к воротам в толчею, и откат мяча чуть назад на набегающих центрхавов или тех же вингеров за пределами штрафной под прямой удар или еще один пас для удара.

Также стоит обратить внимание, что в их "стае" много фактурных футболистов с ростом более 188 сантиметров, потому стандарты будут иметь важное значение и создадут не слишком высоким "горнякам" проблемы. Причем, речь не только о прямых подачах – максимальное внимание будет требоваться также при подборах и последующих волнах атак соперника после стандартов. Поэтому крайне необходимо доигрывать каждый микроэпизод до конца. К примеру, Мальме допускало слишком много неосторожностей, обрезок, потерь в простых ситуациях, недоигровок и минимальной расконцентрации, из-за чего они могли пропустить от Вольфсбурга суммарно не пять голов, а все десять.

Вместе с тем, отметим, что Вольфсбург и сам катастрофически много пропускает после стандартов, несмотря на присутствие в команде большого количества "богатырей". "Волкам" попросту не хватает внимания и скорости мышления, чтобы успевать за быстрыми рывками соперников при качественно наигранных ими стандартных положений. Это то, что в теории могло бы стать козырем для Шахтера.

При потере мяча на чужой половине команда Гласнера регулярно пытается активно прессинговать соперника в его стартовой трети.

Естественно, так они делают не всегда. Если давления на защитников соперника "волки" не оказывают, то строят первый насыщенный редут, также начиная с чужой половины поля. На скриншоте видим высокое построение 3+2.

Заметные проблемы Вольфсбург имеет при обороне против хорошо организованных соперников, которые быстро разыгрывают мяч с продвижением вперед через свободные зоны в комбинационном стиле. Даже при, казалось бы, максимальной плотности и компактности между линиями "волков".

Вольфсбург очень типичная команда – типичный середняк, не только в статистических показателях или в подборе исполнителей, но и по игре. Их козыри, вроде стандартов, часто становятся их же проблемой. Ни в коем случае нельзя недооценивать "волков", поглядывая на их турнирное положение. Они за это могут больно покусать или даже загрызть до вылета из Лиги Европы. Но с атакующими командами, вроде Шахтера, в составе которой индивидуально сильные исполнители, им обычно бывает крайне непросто. Тем более, за "горняками" ощутимое преимущество в плане еврокубкового опыта. Важно, чтобы эти исполнители смогли показать свой лучший футбол, а команда в целом действовала как единый механизм. Чтобы доказать – то, что сделано в Украине не всегда хуже, сделанного в Германии.

Материал подготовлен по данным Wyscout