Лига Европы

Поединок 1/8 финала Лиги Европы может состояться на нейтральном поле.

Соответствующие органы ищут возможность провести поединки Лиги Европы между Интером и Хетафе. Среди вариантов — сыграть матчи в Польше или России, сообщает Corriere della Serre.

Источник утверждает, что самым первым вариантом на рассмотрении остается проведение матчей на запланированных стадионах, но необходимо чтобы власти Испании и Италии одобрили приземление самолета с командой-соперником.

Тем не менее, также рассматривается вариант с тем, чтобы провести поединки на нейтральной территории - в Польше или России.

Отметим, препятствием может стать то, что Интер отказался проводить матчи из-за заражения Даниле Ругани.