Лига Европы

Испанский клуб готов отказаться от участия в Лиге Европы из-за ситуации с коронавирусом.

Хетафе отказывается проводить матч с Интером в 1/8 финала Лиги Европы в Милане из-за эпидемии коронавируса.

Ситуация в регионе на севере Италии является наиболее серьезной в Европе, и руководство испанского клуба готово согласиться даже на техническое поражение, чтобы не рисковать здоровьем игроков и персонала.

"Если ситуация сильно не изменится, Хетафе не отправится в Италию. Мы обращались к УЕФА с просьбой предоставить альтернативу матчу в Милане, и испанскую федерацию также просили.

Если нам придется проиграть в этом раунде, мы проиграем. Но я не намерен идти ни на какой риск", – заявил президент клуба Анхель Торрес в интервью Onda Cero.

Матч Интер – Хетафе должен состояться на Сан-Сиро в четверг, 12 марта.

Ранее сообщалось, что Серию А остановили до 3 апреля из-за коронавируса.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.