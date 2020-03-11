УЕФА подтвердил перенос матчей ЛЕ Севилья — Рома и Интер — Хетафе

Испанское правительство ввело запрет на воздушное и наземное перемещение с Италией.
uefa.com
11 марта 2020, 18:29
По информации официального сайта УЕФА, матчи 1/8 финала Лиги Европы Севилья — Рома и Интер — Хетафе перенесены на неопределенный срок.
Причиной тому стало решение испанских властей ввести ограничения на передвижение между их страной и Италией из-за угрозы распространения коронавируса.
Информация о том, когда будут сыграны данные поединки, будет сообщена позже.
Во Франции также перенесен финал Кубка лиги.
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