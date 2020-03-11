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  • Лига Европы

    11 марта 2020, 18:29

    УЕФА подтвердил перенос матчей ЛЕ Севилья — Рома и Интер — Хетафе

    Испанское правительство ввело запрет на воздушное и наземное перемещение с Италией.

    uefa.com
    uefa.com 11 марта 2020, 18:29

    По информации официального сайта УЕФА, матчи 1/8 финала Лиги Европы Севилья — Рома и Интер — Хетафе перенесены на неопределенный срок.

    Причиной тому стало решение испанских властей ввести ограничения на передвижение между их страной и Италией из-за угрозы распространения коронавируса.

    Информация о том, когда будут сыграны данные поединки, будет сообщена позже.

    Во Франции также перенесен финал Кубка лиги.

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