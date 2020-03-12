Италия 12 марта 2020, 01:10 Интер отказывается проводить матчи Миланцы намерены закрыться на карантин. Photo FC Inter 12 марта 2020, 01:10 Миланский Интер посредством официального сайта заявил, что на данном этапе клуб не будет проводить поединки. Данное решение принято на фоне выявление вируса Covid-19 у игрока Ювентуса Даниэле Ругани. В текущий момент "нерадзурри" предпринимают все необходимые процедуры по предотвращению распространения вируса. Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter. Команды Интер Ювентус Источники ФК Интер Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте