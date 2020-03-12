Лига Европы

Швейцарец не поможет "волкам" в Харькове.

Ренато Штеффен получил желтую карточку во втором тайме поединка против Шахтера, из-за которого пропустит ответный матч.

Швейцарец вынужденно играет на позиции правого защитника из-за травм Bиллиама и Мбабу, хоть и основным его амплуа является фланг полузащиты.

Матч начался в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция.

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