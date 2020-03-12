Украина

Между собой все игроки и сотрудники будут здоровоться локтями.

Медицинским штабом донецкого Шахтера было принято решение об отмене рукопожатий средивсех работников клуба. Об этом сообщает телеканал Футбол.

Такое ограничение стало мерой предосторожности в связи с распространение коронавируса. Теперь в команде будут здороваться локтями.

Запрет действует до дальнейшего уведомления.

Процесс запрета рукопожатий также введен в процедуры Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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