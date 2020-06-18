Лига Европы

Голкиперу "горняков" нравится вариант доигровки сезона в еврокубках и идея проведения встречи с Вольфсбургом в Харькове.

Андрей Пятов не видит никакой проблемы в том, чтобы провести оставшиеся поединки еврокубков в августе.

"Думаю, мы уже достаточно отдохнули за два с половиной месяца. Конечно, непривычно, но если учитывать тот график, то мы все равно всегда в июле-августе уже начинаем играть. Не вижу здесь большой проблемы. Тем более у нас немало ребят, которые могут заменить любого в команде. Хорошо, что уже есть конкретные даты, футбол оживает и мы возвращаемся к привычному ритму. Дай Бог, чтобы все было в порядке.

Ответный матч против Вольфсбурга планируется в Харькове? Даже если поединок без зрителей, то фактор своего поля имеет значение. Пусть не те ощущения и уверенность, что придают 30–40 тысяч наших болельщиков, но, играя дома, все равно понимаем, что нужно добиться необходимого результата.

В сложившейся ситуации вариант идеальный. Проводить по два матча в такие сжатые сроки – просто нереально. С условиями согласились клубы, понимая, что иначе никак не получается, поэтому ничего страшного не будет. Такова ситуация, и всем нужно из нее выходить", — приводит слова голкипера официальный сайт "горняков".

Напомним, что ранее УЕФА объявил форматы доигровок Лиги чемпионов и Лиги Европы.