Лига Европы

Вратарь Шахтера Андрей Пятов прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы.

Андрей Пятов считает, что жребий финальных стадий Лиги Европы удачен для Шахтера, но чтобы этим воспользоваться, надо сначала пробиться в четвертьфинал.

"Мы будем прилагать все усилия, чтобы в ответной игре с Вольфсбургом добыть нужный результат, – цитирует голкипера официальный сайт Шахтера. – Что касается возможных соперников, то Базель процентов на 90 обеспечил себе выход в четвертьфинал. Не стоит забегать наперед, но я доволен жеребьевкой".

"Формат финальной стадии из одного матча сулит непредсказуемость турнира, где на результат могут повлиять многочисленные факторы. Но главное, что этот турнир состоится, что футбол ожил. У всех одинаковые шансы, и пусть победит сильнейший".

В первом матче на выезде Шахтер победил Вольфсбург со счетом 2:1. В полуфинале чемпион Украины, если ему будет сопутствовать удача, встретится с кем-то из четверки Хетафе, Интер, Байер, Рейнджерс.

Также состоялась жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов.