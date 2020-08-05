Леверкузенцы решили ввести меры предосторожности.
Надьем Амири, gettyi images
05 августа 2020, 07:21
Полузащитник Байера Надьем Амири не тренируется с командой накануне поединка Лиги Европы против Рейнджерса после сдачи теста на коронавиру, сообщает Kicker.
Дело в том, что хавбек ранее контактировал с человеком, у которого был диагностирован коронавирус. К слову, тесты самого игрока дали отрицательный результат.
Несмотря на это, руководство и тренерский штаб Байера принял решение вывести футболиста из состава, а в клубе готовятся к прохождению повторного теста.
Ранее сообщалось, что в межсезонье леверкузенцы близки к тому, чтобы потерять своего лидера Кая Хаверца, который хочет перейти в Челси.