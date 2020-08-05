Германия

Леверкузенцы решили ввести меры предосторожности.

Полузащитник Байера Надьем Амири не тренируется с командой накануне поединка Лиги Европы против Рейнджерса после сдачи теста на коронавиру, сообщает Kicker.

Дело в том, что хавбек ранее контактировал с человеком, у которого был диагностирован коронавирус. К слову, тесты самого игрока дали отрицательный результат.

Несмотря на это, руководство и тренерский штаб Байера принял решение вывести футболиста из состава, а в клубе готовятся к прохождению повторного теста.

Ранее сообщалось, что в межсезонье леверкузенцы близки к тому, чтобы потерять своего лидера Кая Хаверца, который хочет перейти в Челси.