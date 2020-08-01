Лига Европы

Неманья Гудель, сдавший положительный тест на коронавирус, включен в список игроков на матч 1/8 финала Лиги Европы.

Севилья подала в УЕФА заявку на матч 1/8 финала Лиги Европы против Ромы, в которой нашлось место полузащитнику Неманье Гуделю — удивляется Football Italia.

Пикантность ситуации в том, что 29 июля 28-летний серб сдал положительный тест на COVID-19 и должен провести две недели на самоизоляции.

Поединок запланирован на 6 августа на нейтральном поле в Дуйсбурге, поэтому нахождение Гуделя в заявке носит разве что символический характер.

В нынешнем сезоне Гудель провел в составе Севильи 33 матча, 6 из них в Лиге Европы.