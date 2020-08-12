Лига Европы

Португалец прокомментировал результаты команды в еврокубках.

Главный тренер Вулверхэмптона Нуну Эшпириту Санту прокомментировал вылет из Лиги Европы после поражения от Севильи (0:1) в четвертьфинале.

"Разочарование. Мы пропускали голы на последних минутах так часто, но я горжусь ребятами. Мы играли с очень сильной командой, но грань тонка. Мы прошли далеко, и теперь все кончено. Отдохнем и подумаем о будущем.

Мои игроки отдали все, что могли. Конечно, они истощены физически и морально. Мы должны гордиться собой. Конечно, мы допускали ошибки в этом сезоне, которые теперь предстоит исправить, чтобы подняться на другой уровень. Мы должны работать над деталями, чтобы становиться лучше.

Хочу сказать о наших болельщиках – мы гордимся ими. Будьте уверены – нас ждет светлое будущее.

Как я уже говорил много раз, это было долгое путешествие. Мы хотели пройти максимально далеко. Сегодня мы были близки к успеху, но нам не стоит недооценивать старания игроков. Они тяжело работали уже 14 месяцев. Разочарование отнюдь не перечеркивает все наши достижения", – приводит слова Нуну официальный сайт УЕФА.

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