Лига Европы

После матча журналисты хвалили донецкую команду, а некоторые и вовсе отмечали способность дончан выиграть Лигу Европы.

Шахтер в четвертьфинале Лиги Европы выиграл одноматчевое противостояние у Базеля – 4:1, открыв счет уже на второй минуте поединка. Несмотря на предматчевые ожидания, швейцарская команда так и не смогла навязать борьбу "горнякам".

Blick.ch: Донецк оказался слишком большим для Базеля

В конце концов, вылет от Шахтера нельзя назвать позором. Украинская команда находится на 15-м месте в рейтинге УЕФАФ, выше таких клубов, как Наполи, Лион, Порту и Аякса. И платят они зарплаты, о которых в Базеле могут только мечтать.

Sport.ch: Шахтер имел явное преимущество и закончил путь Базеля в Лиге Европы

Незадолго до конца украинцы сделали счет 4:0, но Базелю удалось забить утешительный мяч. Но это оказало лишь косметическое влияние на результат. Базель вылетел по делу, хотя ему и не везло с решениями арбитра в отдельных эпизодах.

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SRF.ch: Атакующая феерия Шахтера не оставила шансов Базелю

После первого пропущенного гола дела Базеля лучше не пошли. Команда не могла ничего противопоставить атакующей мощи украинцев. Бразильские футболисты организовали настоящий шторм, проводя волнами атаку за атакой.

Bazonline.ch: Вялый Базель без шансов уступил Шахтеру

Базель не пропускал в Лиге Европы около 470 минут, но уже на второй минуте игры на АуфШальке эта серия прервалась. "Красно-синие" так и не смогли полностью оправиться от шока и заслуженно проиграли 1:4.

Бразильцы перетанцевали Базель. Снова и снова чемпионы Украины легко проходили сквозь полузащиту, заставляя "красно-синих" гоняться за соперником без мяча.

ВВС: Шахтер легко разобрался с Базелем в Гельзенкирхене и забронировал себе место в полуфинале Лиги Европы против Интера. Встреча состоится в понедельник, 17 августа, а в другой паре сойдутся Манчестер Юнайтед и Севилья.

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Goal: Тайсон с Марлосом зажгли и теперь сыграют в полуфинале Лиги Европы

Шахтер деклассировал Базель в четвертьфинале Лиги Европы и теперь сыграет в захватывающем полуфинале с Интером. Победители Кубка УЕФА-2008/09 устроили шоу в Гельзенкирхене после раннего гола Мораеса. Теперь "горняки" постараются как минимум создать проблемы для Интера Антонио Конте.

Football Swiss: Слава Богу, у Базеля есть второй матч, чтобы все исправить...😅

Полностью заслуженная победа Шахтера, который поиграл мускулами и показал, что более, чем способен выиграть этот турнир. Уставший Базель разочаровал, но нельзя сказать, что опозорился. Это была великолепная кампания.

Шахтер же был прекрасен. Они могут выиграть турнир. Нельзя списывать их со счетов в матче против Интера или кого-либо.

Squawka: Шахтер заявил о своих намерениях

Шахтер и Базель все время были несколько в тени лоска других четвертьфиналов, ведь в паре не хватало суперзвездной команды, как в трех других играх. Но именно Шахтер выдал самое связное, органичное и доминирующее выступление среди всех восьми команд.

Украинцы были просто слишком сложным соперником для Базеля на всех уровнях. Они рано забили усилиями Жуниора Мораеса, и после этого то было шоу Шахтера. "Горняки" превосходили Базель в каждой фазе игры, забили четыре гола и пропустили лишь когда все вопросы о победителе были сняты.

Бразильское ядро Шахтера отлично взаимодействует друг с другом. Каждый знает свою роль и исполняте ее идеально. Учитывая прекрасную голевую серию Мораеса и креативность Марлоса, не нужно думать, что полуфинал станет легкой прогулкой для Интера.