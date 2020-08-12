Лига Европы

УЕФА представил символическую команду четвертьфинальной стадии.

Четыре игрока Шахтера попали в сборную этой недели Лиги Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.

Во вторник, 11 августа, "горняки" одержали уверенную победу над Базелем (4:1) и прошли в полуфинал турнира. Из игроков украинского клуба УЕФА выделил защитника Додо, полузащитников Тайсона и Марлоса, а также нападающего Жуниора Мораеса.

Также стоит отметить попадание в символическую сборную Диего Година и Ромулу Лукаку из Интера, с которым "оранжево-черным" предстоит сыграть в полуфинале.

Ранее сообщалось, что Тайсон претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.