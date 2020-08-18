Лига Европы

Полузащитник "нерадзурри" прокомментировал игру против чемпиона Украины.

Интер разгромил Шахтер в полуфинале Лиги Европы и теперь сыграет против Севильи в решающем матче. Николо Барелла считает, что его команда воспользовалась своими шансами сполна.

"Мы показали не только решительный настрой. Мы показали, что можем хорошо играть. Наконец-то воспользовались шансами, которые выпали нам по ходу матча. Мы проанализировали свои ошибки в предыдущих матчах и сократили их до минимума

Конте сделал меня лучше. Раньше я играл на инстинктах, а теперь у меня такое чувство, что я знаю как надо поступать в игровых ситуациях. Также я много работал, чтобы улучшить свою дисциплину", — приводит слова Бареллы официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Интер — Шахтер.