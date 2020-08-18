Лига Европы

Итальянец прокомментировал еврокубковый успех команды.

Защитник Интера Данило Д'Амброзио поделился своим мнением о победе над Шахтеров в полуфинале Лиги Европы.

Итальянский фулбек отличился одним отличился одним из голов "неррадзури" и помог своей команде победить со счетом 5:0.

"Это заслуженная победа. Все приложили к ней руку. У нас очень сплоченный коллектив. Даже те, кто остался в запасе, здорово поддерживали и внесли свою лепту", – рассказал Д'Амброзио в комментарии официальному сайту УЕФА.

Ранее сообщалось, что Интер стал первым финалистом из Италии в истории Лиги Европы.