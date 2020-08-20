Лига Европы

Рассказываем о еврокубковой истории финалистов турнира.

Уже завтра взгляды футбольной общественности устремляться на поле стадиона Рейн Энерги в Кёльне, где в решающем матче розыгрыша Лиги Европы сойдутся миланский Интер и Севилья. К этому поединку, Football.ua вспоминает предыдущие участия обоих клубов в финалах Кубка УЕФА/Лиги Европы.

Интер

Если Севилью справедливо можно назвать королём Кубка УЕФА нулевых и, особенно, Лиги Европы десятых, то Интер был настоящим королём этого турнира в девяностых. Ярким тому подтверждением служит факт, что в то десятилетие, итальянский клуб четырежды участвовал в финалах Кубка УЕФА, в трёх из которых побеждал.

Впервые в финал Кубка УЕФА "нерадзурри" вывел легендарный Джованни Трапаттони в свой последний сезон в "Интере". После чемпионского сезона 1988/1989, в следующем году "чёрно-синие" опустились на третью строчку и, по тогдашнему регламенту, пролетели мимо Кубка европейских чемпионов, попав напрямую в Кубок УЕФА.

Первые два раунда подопечные Трапаттони прошли со скрипом – венский "Рапид" в 1/32 удалось одолеть лишь в дополнительное время, а против Астон Виллы пришлось совершать героический камбэк -3:0, после проигрыша 0:2 в первом матче. Далее Интер шёл по турнирной сетке более уверенно, обыграв Партизан (3:0, 1:1), Аталанту (0:0, 2:0) и Спортинг (0:0, 2:0). В первом матче финала Интер обыграл Рому 2:0, благодаря голам Маттеуса и Берти во втором тайме. К слову, судил тот матч советский арбитр Алексей Спирин.

В ответном поединке Рома сумела забить лишь в концовке встречи, однако выровнять общий счёт не смогла – 1:0 и Интер, по результатам двухматчевого финала завоевал первый в своей истории Кубок УЕФА.

Повторить успех "чёрно-синим" удалось уже спустя три года. После ухода Трапаттони, Интер серьёзно заштормило – сезон 1991/1992 команда завершила на восьмом месте. Несколько стабилизировал ситуацию, пришедший на тренерский мостик в 1992 году Освальдо Баньоли. Тренер сумел в первый свой сезон в Интере поднять команду до второго места, что и дало Интеру право на участие в Кубке УЕФА.

Впрочем, в сезоне 1993/1994 Интер застрял во нижней части турнирной таблицы и Баньоли был уволен, а его место занял молодой Джампьетро Марини, который и сумел скрасить провальный сезон победой в Кубке УЕФА. На пути к трофею "нерадзурри" одолели бухарестский Рапид, кипрский Аполлон, Норвич, дортмундскую Боруссию и Кальяри (следует признать, что миланскому клубу весьма везло с жеребьёвкой). В решающем матче дважды минимально был обыгран Казино Зальцбург (будущий Ред Булл). Тот трофей остался единственным в тренерской карьере Марини, который покинул Интер по окончании сезона и больше с клубами такого уровня не работал. Чемпионат команда завершила на 13 месте.

Игру Интера стабилизировал Рой Ходжсон, при котором команда снова регулярно заканчивала чемпионат в верхней части турнирной таблицы и попадала в еврокубки. Под его же руководством, "нерадзурри" вышли в третий свой финал Кубка УЕФА, в 1997 году. Однако, вопреки тому, что Интер был фаворитом, в противостоянии с Шальке победить не удалось – выездное поражение 1:0, победа с тем же счётом дома и проигрыш в серии пенальти. То был последний двухматчевый финал в истории турнира – уже со следующего сезона финалы Кубка УЕФА состояли из одного матча на нейтральном поле.

После того сезона Рой Ходжсон перебрался в давно звавший его к себе Блэкберн, а Интер возглавил опытный Луиджи Симони. Кроме того, была проведена мощнейшая трансферная кампания – Интер пополнили Диего Симеоне, Франческо Морьеро, юный Альваро Рекоба, а вишенкой на торте стало приобретение у Барселоны бразильского гения Роналдо.

Он и стал главным героем того розыгрыша Кубка УЕФА для Интера, забивая почти во всех стадиях турнира. Сперва "нерадзурри" уверенно одолели швейцарский Ксамакс (дважды 2:0), затем была одержана волевая победа над Лионом (проигрыш 1:2 на "Джузеппе Меацца" и победа 1:3 в гостях) и ещё более волевой отыгрыш у Страсбура (поражение 2:0 во Франции и победа 3:0 дома). В четвертьфинале Интер отомстил за прошлогоднее поражение в финале Шальке – 1:0 на Джузеппе Меацца и 1:1 в Гельзенкирхене. Памятными получились полуфинальные встречи со Спартаком.

Дома Интер в тяжёлом поединке сумел одержать победу 2:1 благодаря голу Зе Элиаса на последней минуте основного времени. В Москве же, в середине апреля 1998 года выпал почти метр снега и звёздам из Интера пришлось выступать в крайне непростых для себя условиях. Спартак открыл счёт уже 12-ой минуте встречи, однако затем Роналдо ответил дублем – 1:2.

В "итальянском" финале "нерадзурри" камня на камне не оставили от Лацио – 3:0. Голами отметились легенды — Иван Саморано, Хавьер Дзанетти и, всё тот же Роналдо.

Интер в финалах Кубка УЕФА

1991

Интер – Рома 2:0 (Маттеус, 55 (пен.), Берти, 67)

Рома – Интер 1:0 (Риццителли, 81)

1994

Казино Зальцбург – Интер 0:1 (Берти, 35)

Интер – Казино Зальцбург 1:0 (Йонк, 62)

1997

Шальке – Интер 1:0 (Вильмотс, 70)

Интер – Шальке 1:0 (Саморано, 84) (пен. 1:4)

1998

"Парк де Пренс", Париж. Интер – Лацио 3:0 (Саморано, 5, Дзанетти, 60, Роналдо, 70)

Севилья

"Севилья "хакнула" этот турнир" – вот что писали пользователи Football.ua, после победы андалусийцев в полуфинале над Манчестер Юнайтед. И глядя на историю клуба последних 15 лет, тяжело не согласиться.

До 2006 года, Севилья ни разу не выступала в финалах еврокубков (и это при том, что история клуба началась ещё в ХІХ веке). Более того, всего за пять лет до первого триумфа в Кубке УЕФА, Севилья выступала в Сегунде и о еврокубках думать вовсе не приходилось. Однако, благодаря грамотному, планомерному развитию, команда сперва вышла и закрепилась в Примере, а уже в 2004 году завершила чемпионат в зоне Кубка УЕФА.

Спустя год Севилью возглавил Хуанде Рамос. До этого тренер не имел значимых успехов в карьере, однако именно он смог вывести андалузский клуб на новый уровень. По пути к финалу КУЕФА 2005/2006 Севилья одолела Майнц (0:0, 2:0), в групповом раунде заняла первое место, опередив Зенит, Болтон, Бешикташ и Виторию Гимараэш. Далее были повержены Локомотив (0:1 в Москве, 2:0 в Севилье), Лилль (поражение 1:0 во Франции и победа 2:0 дома), Зенит (4:1 дома и 1:1 в Питере) и Шальке (0:0 в Германии и 1:0 дома – единственный мяч в овертайме забил Антонио Пуэрта). В финале Севилья камня на камне не оставила от ещё одного дебютанта еврокубковых финалов – Мидлсбро 4:0.

Путь к следующему трофею выдался куда сложнее. Разгромив в первом раунде греческий Атромитос (1:2 в Греции, 4:0 дома), Севилья заняла лишь второе место в не самой тяжелой группе с АЗ, Брагой, Слованом и Грасхопперсом. В 1/16 подопечные Рамоса выполнили обязательную программу, обыграв Стяуа (0:2 в Бухаресте, 1:0 дома), а далее были те самые, памятные матчи с Шахтером.

Встреча в Севилье завершилась вничью 2:2 – три из четырех мячей (включая оба гола Севильи) были забиты с пенальти, поставленных никем иным, как Виктором Кашшаи. Триллер в Донецке достоин отдельной статьи. Мы же вспомним лишь тот, злосчастный гол Палопа, стоивший Шахтеру прохода в следующий раунд, а Вячеславу Шарафутдинову – дальнейшей телевизионной карьеры.

В четвертьфинале был одолен Тоттенхэм (2:1 дома и 2:2 в Лондоне), в полуфинале – Осасуна (поражение 1:0 на выезде и домашняя победа 2:0). В решающем поединке Севилья сыграла с Эспаньолом. Основное время завершилось со счётом 1:1, в овертаймах команды вновь обменялись голами, но в серии пенальти подопечные Рамоса оказались сильнее – 1:3.

В январе 2013 года Севилью возглавил Унаи Эмери. Всего в андалузском клубе он проработает три с половиной года, но за это время ему покорится поистине уникальное достижение – три победы в Лиге Европы.

По пути к первой из этих побед, Севилья катком прошлась по черногорской Младости и польском Шленске. В группе также особых проблем не было – Севилья без поражений заняла первое место в квартете со Слованом, Фрайбургом и Эшторилом. В 1\16 неожиданно тяжело был одолн словенский Марибор – 2:2 в гостях и 2:1 дома.

Далее последовало дерби с Бетисом. Матчи выдались бескомпромиссными и Севилья была на грани провала, проиграв в первом поединке 0:2. Однако, в ответной встрече подопечным Эмери удалось отыграть преимущество и таки выиграть в серии пенальти – 3:4. В четвертьфинале был одолен Порту – после минимального выездного поражения последовала убедительная победа дома 4:1. В полуфинале состоялся очередной триллер, на этот раз с Валенсией.

Дома Севилья одержала комфортную победу 2:0 и сделала хороший задел перед выездом в Валенсию. Однако уже к 26-ой минуте ответного поединка "летучие мыши" отыграли гандикап, а на 69-ой забили третий. Казалось всё идёт к уверенной победе Валенсии, однако на 90+4-ой минуте Мбиа головой вколотил столь ценный выездной мяч – 3:1 и Севилья в финале.

В решающем поединке Севилье противостояла Бенфика. Для "орлов" это был второй подряд финал – сезоном ранее португальский клуб уступил объективно более сильному Челси. Казалось, что проклятье Белы Гуттмана должно рано или поздно пасть. Однако, после упорной борьбы, завершившейся нулевой ничьей в основное и дополнительное время, Севилья сумела одержать победу в серии пенальти – 4:2.

Как победитель турнира, в следующем сезоне Севилья попала напрямую в группу Лиги Европы, которую прошла весьма уверенно, хоть и заняла лишь второе место в компании с Фейеноордом, Риекой и Стандардом. В раунде плей-офф подопечные Эмери разобрались с мёнхенгладбахской Боруссией (1:0 дома, 2:3 в Германии), уверенно прошли Вильярреал (1:3 в гостях, 2:1 дома), в тяжёлых матчах прошли Зенит (2:1 дома, 2:2 в Питере) и не оставили шансов Фиорентине – 3:0 дома и 0:2 в Италии.

Финал с Днепром многие и поныне признают одним из наиболее ярких и зрелищных финалов в истории турнира.

Победа над украинской командой сделала Севилью рекордсменом Кубка УЕФА/Лиги Европы – никому ранее не удавалось выигрывать турнир четыре раза. Поразительно, что для установления рекорда андалузскому клубу понадобилось всего-то девять лет.

Но и это был не предел. С сезона 2014/2015 действовало правило, согласно которому победитель Лиги Европы попадал в группу Лиги Чемпионов. Там подопечные Эмери заняли третью строчку, уступив Манчестер Сити и Ювентусу, зато опередив мёнхенгладбахскую Боруссию. Таким образом, команда вернулась в Лигу Европы. В любимом турнире Севилья уверенно одолела Мольде (3:0 дома, поражение 1:0 в гостях) и Базель (0:0 в гостях, 3:0 дома).

В четвертьфинале довелось понервничать с Атлетиком Бильбао. Одержав победу 1:2 в гостях, Севилья с таким же счётом уступила дома и победила лишь в серии пенальти – 5:4. В полуфинале Севилья вновь схлестнулась со старыми знакомыми – донецким Шахтёром. Матч в Украине завершился традиционным для этого противостояния счётом 2:2 и у болельщиков Шахтёра были основания надеяться на финал Лиги Европы. Однако дома Севилья продемонстрировала своё превосходство в классе, одержав весьма уверенную победу 3:1. В финале Севилья одолела Ливерпуль, который только начинал под строить под себя Юрген Клопп. В первом тайме минимально победили "красные", однако во второй половине встречи Севилья забила три мяча и третий раз подряд выиграла Лигу Европы.

Вместе с командой, победителем турнира стал и Евгений Коноплянка, хотя в финальном матче он не принял участия.

Севилья в финалах Кубка УЕФА\Лиги Европы

2006

Эйндховен, "Филипс". Мидлсбро – Севилья 0:4 (Луис Фабиано, 27, Мареска, 78, 84, Кануте, 89)

2007

Глазго, "Хэмпден Парк". Эспаньол – Севилья 2:2 (Риера, 28, Жонатас, 115 – Адриано, 18, Кануте, 105) (пен. 1:3)

2014

Турин, "Ювентус Стэдиум". Севилья – Бенфика 0:0 (пен. 4:2)

2015

Варшава, Национальный стадион. Днепр – Севилья 2:3 (Калинич, 7, Ротань, 44 – Крыховяк, 28, Бакка, 31, 72)

2016

Базель, "Санкт-Якоб Парк". Ливерпуль – Севилья 1:3 (Старридж, 35 – Гамейро, 46, Коке, 64, 70)