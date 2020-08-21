Лига Европы

Чилийский нападающий сможет сыграть в финале Лиги Европы.

Алексис Санчес восстановился после травмы и готов сыграть в финале Лиги Европы против Севильи, сообщает Sky Italia.

Чилийский нападающий не смог сыграть против Шахтера из-за травмы бедра в поединке против Байера.

Алексис Санчес в этом сезоне провел 31 поединок, в котором отметился четырьмя голами и десятью результативными передачами.

Матч Севилья — Интер состоится в пятницу, 21 августа, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.